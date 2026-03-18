Chivas recibe a León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. Si el Guadalajara se queda con los tres puntos se afianza como líder en solitario de la tabla general de posiciones.
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Chivas vs. León: EN VIVO y EN DIRECTO por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026
Chivas enfrenta a León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. Sigue EN VIVO todo lo que sucede en el Estadio Akron.
Posible alineación de Chivas
Chivas formaría: Raúl Rangel, Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.
BIENVENIDOS A CHIVAS VS. LEÓN
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Las Chivas de Gabriel Milito reciben a León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026. Una victoria ante la Fiera deja al Guadalajara como líder del torneo. ¡Muchas gracias!
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