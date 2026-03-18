Chivas es un equipo espectacular que siempre busca la portería rival y fue una característica que el Club León no supo contener y por ello se llevó cuatro goles en su visita al Estadio Akron, en donde Ángel Sepúlveda fue el autor del cuarto gol de la noche.

Hugo Camberos demostró su explosividad por la banda derecha, quitándose rivales hasta meterse al área esmeralda, mandando un pase al espacio para Daniel Aguirre, quien sacó un disparo cruzado que se estrelló en el poste.

Sin embargo, el rebote quedó a merced de Ángel Sepúlveda que solamente empujó la redonda al fondo de las redes, para hacer estallar en júbilo nuevamente a los miles de aficionados que acudieron al Estadio Akron.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.