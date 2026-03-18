Chivas sigue aplastando a sus rivales en el Clausura 2026 y ahora la víctima fue el Club León, que no pudo contener el poderío rojiblanco y evidentemente, una de las dianas tapatías tenía que ser obra de Armando González.

La Hormiga tuvo una noche complicada, debido a que tuvo complicaciones para perforar las redes enemigas, principalmente por las buenas intervenciones del cancerbero esmeralda, Óscar García; sin embargo, una infracción sobre el Cotorro dentro del área que fue sancionada como penalti, fue la clave para reencontrarse con las redes.

Sin embargo, el atacante del chiverío tomó el esférico, demostró personalidad y disparó cruzado, pegado al poste para poner el tercer gol de la noche para la escuadra tapatía, mandando a los rojiblancos a la cima de la tabla de posiciones.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.