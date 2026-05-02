Chivas no pudo marcar la diferencia contra Tigres tras perder por 3-1 en el Estadio Universitario de Nuevo León. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el gesto que tuvo Gabriel Milito con sus jugadores ya que los reunió en el centro del campo y les dio un mensaje que ilusionará.

Tras confirmarse la cinco bajas por selección y los dos lesionados, la afición rojiblanca cerró filas y envió un claro mensaje al interior del Guadalajara en redes sociales. “#CONF13MOS”, expresó la fanaticada más grande de México y el hashtag se viralizó.

Sin embargo, Chivas recibió un brutal golpe de realidad debido a que perdió por 3-1 ante un equipo acostumbrado a estos momentos. Tras el partido lo que la transmisión no mostró fue el gesto que tuvo Gabriel Milito con los jugadores ya que según Villa Villa los reunió y envió un claro mensaje al interior como el exterior del Guadalajara.

Sin dudas lo que se lee en esa imagen es que quedan 90 minutos, que hay un equipo que tiene herramientas para hacerle frente a este rival y que deben estar unidos en el campo de juego como en las gradas.

¿Qué pasa si Chivas pierde ante Tigres UANL?

Si Chivas pierde ante Tigres en la vuelta en el Estadio Akron el Guadalajara necesita ganar por dos goles de diferencia para igualar el marcador global debido a que avanzará a la siguiente ronda por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones.