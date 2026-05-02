Chivas no se quedó callado tras la derrota 3-1 ante Tigres en la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026. A través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado compartió un mensaje cargado de confianza y unión con su afición, dejando en claro que la eliminatoria sigue abierta y que el equipo no bajará los brazos.

“Confianza total en este equipo”, fue la frase con la que el Club Deportivo Guadalajara abrió su publicación, acompañada de un mensaje que rápidamente comenzó a generar reacciones entre los seguidores.

Chivas destacó que aún restan 90 minutos por disputarse en casa, haciendo énfasis en el papel que jugará su afición en el Estadio Akron. “Faltan 90′ en la Fortaleza Rojiblanca en los que tú y yo vamos a alentar hasta el silbatazo final”.

“Este equipo JAMÁS dejará de luchar”, agregó el Rebaño Sagrado, quien necesita ganar el partido de Vuelta por diferencia de dos goles para avanzar a las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El comprpmiso de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se celebrará el sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas (tiempo del centro de México), el cual será transmitido por Amazon Prime.