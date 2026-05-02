Chivas atraviesa un gran momento bajo el mando de Gabriel Milito, firmando una temporada que, si bien aún no termina y no ha entregado títulos, ya deja claro que se trata de un proyecto sólido y prometedor. En el entorno rojiblanco hay plena confianza en que los campeonatos llegarán más temprano que tarde si se mantiene esta línea de trabajo.

En este contexto, Amaury Vergara habló recientemente sobre las aspiraciones del club en una entrevista con Sports Illustrated, donde dejó ver que el objetivo no se limita a ganar un título de Liga. La ambición va mucho más allá, apuntando a construir una etapa histórica que recuerde a la del Campeonísimo.

“Un campeonato es algo que con lo que sueño todos los días. En un equipo de fútbol lo más difícil es ganar después de ganar. Entonces, una vez que ganas un campeonato, pues tienes que ponerte una meta más grande todavía y es ganar un siguiente campeonato y un siguiente. Y para mí este ser parte de un campeonísimo es un sueño muy difícil de lograr, pero es algo que también me motiva y me apasiona imaginarme, un nuevo campeonísimo de Chivas“, declaró Vergara en la entrevista.

Durante la charla, el directivo explicó que lo más complicado en el fútbol no es solo conseguir un campeonato, sino mantener al grupo enfocado después de lograrlo. Ese “hambre” de triunfo suele diluirse, pero en Chivas la intención es sostener una mentalidad competitiva constante, elevando cada vez más los objetivos del equipo.

Finalmente, Vergara reconoció el peso histórico del Campeonísimo en la identidad del club y la afición, asegurando que replicar una época de múltiples títulos no solo sería un logro deportivo, sino también una forma de proyectar aún más la grandeza del Guadalajara, incluso hablando de “100 años más” de legado si se alcanza ese nivel de éxito.

Amaury Vergara reiteró el apoyo de Chivas a la Selección Mexicana

Además de los objetivos deportivos del club, Amaury Vergara también destacó la importancia de aportar a la Selección Mexicana. El dirigente reafirmó que Chivas busca seguir siendo una base importante del Tri, respaldando la idea de que cuando el Guadalajara está en buen nivel, también lo está la Selección, una filosofía que históricamente ha acompañado al club.

“También es uno de los objetivos, ser base de la Selección, porque estadísticamente hemos visto que, cuando le ha ido bien la Selección, ha tenido una base chiva, Es algo que nos motiva porque es un es un es un marcador, es un es una señal de que algo estamos haciendo bien”.