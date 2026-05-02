Edson Torres supo ser uno de los nombres que más ilusión generó en la cantera de Chivas. Zurdo, talentoso y con gol, debutó joven y hasta convirtió en sus primeros minutos bajo el mando de Matías Almeyda. Sin embargo, su carrera no logró despegar en Primera División como se esperaba. Hoy, a los 27 años, encontró su lugar: es una de las grandes figuras de la Liga de Expansión MX.

El mediocampista ofensivo atraviesa un presente brillante con la Jaiba Brava, donde se ha convertido en un futbolista determinante. En la ida de las semifinales del Clausura 2026, fue el héroe de la noche: marcó el gol del triunfo 2-1 ante Cancún, apareciendo en el minuto 81 tras una asistencia de otro ex canterano rojiblanco como Deivoon Magaña.

Torres volvió a demostrar su jerarquía para inclinar la balanza y dejar la serie abierta de cara a la vuelta. Su presente no es casualidad. El ex Chivas viene siendo clave durante toda la Liguilla: ya había aportado un gol y una asistencia en la serie ante Atlético La Paz, siendo determinante para meter a su equipo entre los cuatro mejores del torneo.

De promesa rojiblanca a figura del ascenso

Formado en Guadalajara, Torres fue parte de una camada muy interesante en Fuerzas Básicas, donde compartió vestidor con nombres como Oscar Macías y Fernando Beltrán. Incluso integró plantillas históricas del club, siendo parte de los equipos campeones de Copa MX 2017, Clausura 2017 y la Concachampions 2018, aunque sin tener demasiado protagonismo.

Su debut profesional llegó en la Copa MX 2016, y no pudo ser mejor: marcó gol frente a Chiapas, lo que disparó rápidamente la ilusión sobre su futuro. Sin embargo, en el primer equipo nunca logró consolidarse del todo. Con Chivas disputó 23 partidos, en los que registró 1 gol y 2 asistencias antes de comenzar su recorrido fuera del club.

Su carrera tomó otro rumbo en la Liga de Expansión. Tras un paso por Cimarrones de Sonora, encontró regularidad y protagonismo en Leones Negros, donde vivió su mejor etapa. Allí disputó 75 partidos, anotó 13 goles y fue pieza clave en la obtención del título del Clausura 2025, curiosamente venciendo en la final a la Jaiba Brava, su actual equipo.

Edson Torres fue figura con Leones Negros (Imago7)

Hoy, en la Jaiba Brava, mantiene ese nivel. En su segundo semestre con el club, es titular indiscutido y uno de los jugadores más influyentes del campeonato: acumula 5 goles y 11 asistencias en 37 partidos, números que reflejan su impacto directo en el juego. Lejos de Guadalajara, pero con la misma calidad que lo hizo destacar en Fuerzas Básicas, Edson Torres encontró su lugar. Ya no es promesa: es realidad en la Liga de Expansión MX.