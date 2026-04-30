Andrés García, entrenador español de 41 años, tuvo un breve pero intenso paso por el Guadalajara Sub-23, donde formó parte del proyecto de desarrollo juvenil y convivió con una de las canteras más observadas del futbol mexicano como lo es la de Chivas. Con experiencia en más de diez países y un recorrido poco habitual para su perfil, su mirada sobre las Fuerzas Básicas rojiblancas dejó tanto elogios como nombres propios de proyección.

Dentro de ese análisis, uno de los casos que más destaca es el de Samir Inda, quien ya debutó con el primer equipo y hasta marcó un gol en Liga MX: “Es un mediocentro que se ha saltado varias etapas; tiene la cabeza muy bien amueblada, escucha, trabaja y mejora constantemente”, explicó García, que además lo vincula directamente con su crecimiento hasta llegar a competir en categorías superiores y sumar presencia en el primer equipo.

Samir Inda ya debutó con Chivas y hasta marcó un gol (Imago7)

También se refirió al portero del Tapatío y de la Selección Mexicana Sub-20, Juan Liceaga, a quien ve con un techo importante. “Tiene una personalidad tremenda y se ve por sus características que va a ser portero de Selección y, si no tiene lesiones, del primer equipo en breve”, aseguró, marcando una proyección directa hacia el máximo nivel.

En la línea de otros proyectos de cantera, mencionó a Ángel Brambila y al centrodelantero Diego Latorre, además de futbolistas que alternaban entre Sub-19, Sub-23 y Tapatío. Sobre ese grupo, fue claro en la lectura general del proceso: “Hay jugadores con muchísimo potencial; algunos ya están en dinámica de primer equipo y otros necesitan tiempo, pero todos tienen herramientas para hacer carrera profesional sin problema”.

Más allá de los nombres propios, Andrés García insistió en una idea global sobre la cantera rojiblanca y su proyección. “Es un perfil de jugador muy técnico, con mucha formación, y si tiene cabeza y entorno adecuado puede explotar”, apuntó, reforzando la importancia del desarrollo mental además del futbolístico.

Andrés García no descarta regresar a México

Finalmente, el entrenador español también dejó abierta la puerta a un posible regreso al futbol mexicano, un país donde reconoce haber vivido una de sus mejores experiencias profesionales. “Me encantaría volver a México; la experiencia fue corta pero muy buena. Si se da la oportunidad, sería una de las opciones a valorar”, concluyó, sin descartar un nuevo capítulo en la Liga MX o incluso en el propio entorno de Chivas.