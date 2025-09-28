El Mundial Sub-20 de Chile 2025 ya está en marcha y la Selección Mexicana hace su debut este domingo frente a Brasil. La convocatoria del Tri incluye cuatro futbolistas del Club Deportivo Guadalajara: Sebastián Liceaga, Hugo Camberos, Yael Padilla y Diego Ochoa, este último actualmente cedido en FC Juárez.

Liceaga, joven portero, defiende actualmente el arco del Tapatío en la Liga de Expansión, donde incluso llegó a debutar con apenas 16 años. Recientemente, su antiguo entrenador, Sergio Pinto, lo puso junto a Robinho Romero como un guardameta que muy probablemente llegará al primer equipo.

Las redes oficiales de la Selección Mexicana promocionó el partido con Yael Padilla y Hugo Camberos como protagonistas (@miseleccionsubs)

Los más conocidos, por supuesto, son Yael Padilla y Hugo Camberos. El primero, Yael, debutó antes en Liga MX y ha tenido mayor impacto en la Sub-20 del Tri, donde ya fue campeón del Pre-Mundial con participación directa. Camberos, en cambio, es una promesa más reciente y de incluso mayor exposición, pero ambos han quedado relegados en el ciclo de Gabriel Milito.

El caso de Diego Ochoa merece mención especial, ya que se trata de una gran promesa formada en Verde Valle, donde incluso fue capitán en varias categorías. Tuvo su debut oficial con Chivas durante el ciclo de Óscar García, pero luego quedó relegado. Luego de bajar al Tapatío y al Sub-23, fue incluido en la operación para el regreso de Diego Campillo a Chivas, por lo que Ochoa está cedido en los Bravos de Juárez con opción a compra definitiva.

El calendario para México Sub-20 en el Mundial de Chile 2025

El reto para México no es sencillo, ya que el sorteo lo ubicó en el denominado “grupo de la muerte”, junto a Brasil, España y Marruecos. El calendario del Tri comenzará ante la verdeamarelha este 28 de septiembre en Santiago, continuará el 1 de octubre frente a la poderosa España y cerrará la fase de grupos el 4 de octubre contra Marruecos.