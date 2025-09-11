Chivas se mantiene como la cantera más importante de toda la Liga MX y así lo demuestra al aportar dos de sus joyas más preciadas de sus fuerzas básicas para que la Selección Mexicana Sub 20 encare el Mundial de su especialidad, aunque eso implique perderlos durante varias semanas en este Apertura 2025.

La realidad es que ni Hugo Camberos ni Yael Padilla son titulares inamovibles en el esquema de Gabriel Milito; sin embargo, son elementos de mucha calidad que suelen entrar de cambio para potenciar la ofensiva del Guadalajara, por lo que su ausencia será un duro golpe para el primer equipo rojiblanco.

Es por eso que ambos jugadores serán elegibles para jugar en el duelo de este fin de semana contra el América; sin embargo, al terminar dicho compromiso romperán filas en el chiverío para reportar con el Tricolor Sub 20 para iniciar la concentración, encarar dos duelos amistosos y posteriormente, debutar en la contienda mundialista que se jugará en Chile.

Debido a la extensa concentración y a los partidos confirmados que tendrá la Selección Mexicana, Padilla y Camberos se perderían, por lo menos, los partidos contra Tigres, Toluca, Necaxa, Puebla y Pumas; sin embargo, podría alargarse su ausencia si el Tricolor va avanzando en la competencia.

En el mejor de los escenarios para México, es decir, que lleguen a la Final del Mundial, los rojiblancos estarían elegibles nuevamente para Gabriel Milito de cara a la jornada 14 del Apertura 2025 cuando el Rebaño visite a Querétaro el 22 de octubre.

¿Cuándo son los partidos de México en el Mundial Sub 20?

El Tricolor quedó instalado en el Grupo A, en donde deberá enfrentarse a Brasil el 28 de septiembre. El segundo compromiso será el 1 de octubre contra España y cerrarán su participación en la primera instancia el 4 de octubre cuando se midan con Marruecos.