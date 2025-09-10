Chivas sigue dando pasos firmes para seguir demostrando que posee a la mejor cantera de toda la Liga MX y han vuelto a demostrarlo en la reciente convocatoria para el Mundial Sub 20 de la Selección Mexicana, en donde tres elementos de fuerzas básicas acudirán a dicha competencia.

Este miércoles se dio a conocer la lista final de convocados al Mundial Sub 20, en donde el entrenador Eduardo Arce decidió llamar a 21 futbolistas para esta competencia en donde se confirmó la presencia de Yael Padilla y Hugo Camberos, quienes han venido destacando en Primera División con el Guadalajara.

El tercer canterano que representará al chiverío en la competencia mundialista que se disputará en Chile, será el guardameta Juan Liceaga que ya participa en el Tapatío y quien inclusive ya ha realizado pretemporadas en 2024 con Fernando Gago y 2025 con Gabriel Milito.

Hay que recordar que Santiago Sandoval ha estado teniendo actividad con el Tricolor Sub 18, por lo que no fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico de la Sub 20 para esta competencia.

Es por eso que estos tres jugadores participarán en el duelo del fin de semana contra el Club América y después reportarán con el Tricolor para iniciar su concentración en donde se enfrentarán a Colombia y Arabia Saudí en duelos de preparación antes de debutar en el torneo.

¿Cuándo son los partidos de México en el Mundial Sub 20?

El Tricolor quedó instalado en el Grupo A, en donde deberá enfrentarse a Brasil el 28 de septiembre. El segundo compromiso será el 1 de octubre contra España y cerrarán su participación en la primera instancia el 4 de octubre cuando se midan con Marruecos.

¿Cuántos partidos se perderán Hugo Camberos y Yael Padilla con Chivas?

Debido a la extensa concentración que tendrá el Tricolor Sub 20, ambos jugadores del Guadalajara se perderán los duelos contra Tigres, Toluca, Necaxa, Puebla y Pumas, aunque en caso de avanzar a la segunda instancia, podría retrasarse su regreso al conjunto tapatío.