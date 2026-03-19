Ayer Chivas se hizo festín en el Estadio Akron luego de haber superado con una contundencia brutal a León por 5-0 en el Estadio Akron. Por otro lado, lo que la transmisión de Amazon Prime no te mostró fue la toma desde las gradas a los golazos de Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval en el Gigante de Zapopan.

El Guadalajara no solo goleó a la Fiera, sino que además volvió demostrar que con jugadores desde el banco de suplentes puede mantener su estilo de juego. Retará saber qué va a suceder cuando Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez terminen yendo a la Copa del Mundo 2026 para representar a México.

En medio de este contexto, Gutiérrez no solo volvió a ser titular, sino que además anotó un brutal gol desde fuera del área para anotar 1-0 parcial. A su vez, Santiago Sandoval estiró la ventaja ni bien arrancó el segundo tiempo con otro golazo al ángulo.

Sandoval marcó un golazo ante León.

Por otro lado, en un video publicado por José María Garrido se ve, desde atrás de la portería, como la primera anotación el mexicoamericano recibe, la controla para dejar a unos centímetros de su pie derecho y sacó un tiro que Óscar García no ve. Por otro lado, desde las gradas el periodista de Claro Sports y Fox Sports ve como Sandoval abre bien el pie para que la pelota haga un efecto extraordinario para el segundo.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción el próximo sábado 21 de marzo cuando enfrente a Rayados de Monterrey en Nuevo León a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en territorio mexicano solamente por Canal 2, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos solamente por VIX.