Las Chivas de Gabriel Milito se hicieron un festín en el Estadio Akron luego de superar por 5-0 a León por el Clausura 2026. Tras el partido por el pendiente de la jornada 9, Ángel Sepúlveda habló tras el partido y volvió a golpear a Cruz Azul al señalar que quería volver al Guadalajara para anotar goles importantes. A su vez, el Cuate habló de lo que sigue y le advirtió a sus compañeros sobre Rayados de Monterrey.

No hay dudas de que el técnico argentino encontró 30 jugadores que están listos para saltar al campo de juego para reemplazar cuando sea necesario a un jugador que es fijo en la alineación titular e irremplazable. Diego Campillo es el claro ejemplo de esta situación al reemplazar a Luis Romo, mientras que el Cuate con su experiencia no solo trae tranquilidad ante una posible baja, sino que además da madurez al momento de atacar.

Ángel Sepúlveda volvió a jugar y se reencontró con el gol luego de anotar el 4-0 ante León por la Clausura 2026. Tras el partido, habló en Chivas TV y señaló que estaba muy contento por volver al Guadalajara y anotar, en lo que es un claro mensaje para Cruz Azul. “Eso es algo especial. Gracias a dios en los últimos años metimos muchos goles, goles importantes. Yo quería estar en Chivas, quería estar en Chivas y hacer goles importantes”, declaró.

Ángel Sepúlveda anotó el 4-0 ante León. (Foto: IMAGO7)

Al final de la entrevista señaló que ahora van a pensar en Rayados de Monterrey, pero que no deben confiarse porque la Pandilla de Nuevo León no vive un buen momento. “Una cena tranquila porque hay que estar listo mañana para entrenar. El viernes hacer el viaje y dar un buen partido allá que no va a ser nada sencillo independientemente que el equipo local no esté pasando bien. Están de locales y siempre van a ser difíciles”, cerró.

¿A qué hora se juega Rayados de Monterrey vs. Chivas?

El partido de Chivas ante Rayados de Monterrey se disputará el próximo sábado a las 19:00 del Centro de México en el Gigante de Acero. El encuentro se podrá ver por Canal 2, TUDN y VIX en territorio mexicnao, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse solamente por VIX.