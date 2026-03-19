El Guadalajara no solo ganó, sino que además goleó por 5-0 a León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026. Tras el partido, Alejandro Corona, entrenador interino de la Fiera, habló en conferencia de prensa para advertir al resto de la Liga MX que van a tener un partido complicado ante el Guadalajara de Gabriel Milito y que perder la posesión de la pelota fue la clave para caer en el Estadio Akron.

Armando González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Ángel Sepúlveda fueron los encargados de anotar ante los Esmeraldas. Sin embargo, lo más destacado del conjunto rojiblanco fue la forma en la que durante 90 minutos se llevó por delante a un equipo que no está a la altura de las circunstancias para jugar en primera división.

Tras el partido, Alejandro Corona, entrenador interino y actual de la rama femenil de León, habló en conferencia de prensa. Allí advirtió, implícitamente, al resto de los clubes de la Liga MX que su idea era tener mayor la posesión del balón, pero que no pudieron tras la expulsión de Jordi Cortizo y el gol de Santiago Sandoval.

Alejandro Corona fue el entrenador interino de León. (Foto: IMAGO7)

“Nosotros nos enfocamos en el partido de hoy, sabíamos que iba a ser un partido complicado, la sensación obvio no es buena, la verdad es que apenados un poco con el resultado porque no era lo que veníamos a buscar, intentamos plantear un partido que pudiéramos tener un poco más de equilibrio en la zona del medio, tener más pelotas, más posesión del balón, pero bueno desafortunadamente no lo tuvimos y después las circunstancias del segundo tiempo, arrancar con un gol en contra tan rápido y la expulsión al final cambia de partido”, expresó.

Y agregó: “No queda otra más que trabajar, hacer un autoanálisis y trabajar porque no hay de otra manera para poder salir adelante, poner lo mejor de cada quien para poder revertir esta situación. Estamos apenados con la afición porque esta no es la cara que este equipo debe de dar y lo que representa para nuestra gente, así que el trabajo es la única manera de poder revertir esto”.

¿Cuándo volver a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción el próximo sábado 21 de marzo cuando enfrente a Rayados de Monterrey en Nuevo León a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en territorio mexicano solamente por Canal 2, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos solamente por VIX.