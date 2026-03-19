La semana que viene en gran parte del mundo se va a paralizar debido a que se volverá a vivir una nueva fecha FIFA en la que México será gran protagonista ya que enfrentará a Bélgica y a Portugal. Esta tarde Javier Aguirre confirmó los convocados con la presencia de cinco jugadores de Chivas. Por otro lado, el Vasco, sin confirmarlo, dejó claro que jugadores estarían descartados para la lista final para el Mundial 2026 y que podrán jugar la Liguilla del Clausura 2026 con el Guadalajara.

Una de las grandes dudas que se hace todo el Rebaño Sagrado es cuántos jugadores del primer equipo titular perderá para la Fiesta Grande del futbol mexicano. Es un hecho que Raúl Rangel y Roberto Alvarado ya eran piezas que Gabriel Milito no iba a tener en cuenta, pero pasaron los partidos y aparecieron jugadores que no puede ignorar el timonel del Tri como Armando González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma.

Esta tarde Javier Aguirre confirmó que Chivas volverá a ser la base de la Selección Mexicana con los cinco jugadores que se nombraron anteriormente. Sin embargo, Vasco confirmó extraoficialmente que una lista de cuatro jugadores del Rebaño Sagrado que no serán tenidos en cuenta para el Mundial 2026 tras haber sido llamado a los últimos amistoso al Tri.

Javier Aguirre convocó a cinco jugadores de Chivas para los amistoso de México. (Foto: IMAGO7)

En la línea defensiva Diego Campillo, que fue llevado para enfrentar a Islandia, no será tenido en cuenta al igual que Efraín Álvarez. A ellos hay que sumar a Ángel Sepúlveda, que viajó para no tener minutos contra Panamá y Bolivia, y a Bryan González, lateral izquierdo no fue tenido en cuenta a pesar de que Mateo Chávez esté lesionado.

¿Qué va a suceder con Luis Romo?

Una de las grandes dudas es qué va a suceder con Luis Romo, quien terminó lesionado ante Toluca y que se perfilaba a ir al Mundial 2026. A pesar de que no haya sido llamado en esta ocasión todo indica que el capitán de Chivas va a ser convocado a la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026.