Armando González no ocultó su sentir tras perderse el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 ante Tigres, una ausencia que marcará su participación en la fase más importante del campeonato.

El atacante fue convocado por la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026, situación que le impedirá estar presente durante toda la Liguilla con nuestras Chivas.

En entrevista con FOX, el jugador reconoció lo complicado que fue ver el encuentro desde fuera, especialmente por la importancia del encuentro.

“Me dolió no poder estar ahí con mis compañeros, pero sé que lo van a hacer muy bien”, mencionó.

La “Hormiga” González también reveló la ansiedad que vivió durante el desarrollo del compromiso en la cancha del Estadio Universitario.

“Esas ganas de yo querer que me dieran ese pase, estaba muy inquieto viendo el partido”, señaló el canterano del Rebaño Sagrado.

A pesar de la situación, Armando González se mostró confiado en que sus compañeros podrán responder en la cancha y revertir la eliminatoria, pero mientras tanto, el atacante enfocará sus esfuerzos en representar a México en la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo es el partido de Vuelta entre Chivas y Tigres?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.