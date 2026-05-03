Con la cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026, la Selección Mexicana empieza a definir a los nombres que podrían cargar con la responsabilidad en casa.

En ese contexto, Armando “Hormiga” González ha ganado protagonismo gracias al gran momento que atraviesa con el Club Deportivo Guadalajara, colocándose en el radar de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo.

Ilusionado por la posibilidad, el canterano de nuestras Chivas no escondió su emoción en una entrevista con Sport y dejó claros los objetivos que se ha trazado en el corto plazo.

Armando González quiere ser campeón con Chivas y anotar en el Mundial.

¿Cuáles son los dos objetivos que apunta Armando González?

“Ha sido un año muy increíble y todo ha cambiado mucho para bien. Entonces, estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta y ahora toca lo mejor. Me gustaría que podamos quedar campeones con Chivas y también poder meter un gol en el Mundial“, mencionó.

Cabe mencionar que las declaraciones de la “Hormiga” González no solo evidencian su ambición individual, sino también la firme intención de dejar huella con la camiseta del Selección Mexicana