David Faitelson reaccionó en su cuenta de X tras la derrota de Chivas por 3-1 ante Tigres en la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, dejando un análisis que rápidamente generó conversación entre aficionados.

“Chivas ‘firma’ este marcador… No está eliminado, pero va a Zapopan gravemente ‘herido’”, escribió el polémico periodista de TUDN.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara deberá ahora apelar a la remontada en el partido de Vuelta, que se disputará en el Estadio Akron, donde contará con el respaldo de su afición.

El Rebaño Sagrado necesita ganar por una diferencia de al menos dos anotaciones para avanzar a las Semifinales, lo que incrementa la presión sobre el equipo.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

Destacar que el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas (tiempo del centro de México), mismo que será transmitido por Amazon Prime.