Las recientes declaraciones de David Faitelson han dado mucho de qué hablar luego de que el analista reaccionara al rumor que coloca a Matías Almeyda como posible candidato para dirigir al América.

A través de su cuenta de X, el polémico periodista de TUDN lanzó una advertencia que no pasó desapercibida, generando reacciones tanto en la afición rojiblanca como en la azulcrema.

“Lo políticamente correcto sería que Matías Almeyda jamás dirigiera al América, pero en el futbol, todo puede pasar”, escribió David Faitelson previo al compromiso de Chivas ante el Puebla.

Cabe mencionar que el nombre de Matías Almeyda no es cualquier opción debido a que dejó una huella imborrable en el Rebaño Sagrado, donde vivió una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución rojiblanca.

El mensaje de David Faitelson sobre el rumor que vincula a Matías Almeyda con el América.

Bajo el mando del argentino, el Club Deportivo Guadalajara conquistó títulos importantes, incluyendo una Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Por ahora, el rumor de Matías Almeyda al conjunto de las Águilas permanece en el terreno de la especulación, pero la simple posibilidad ya ha generado conversación y polémica.

¿A qué equipos ha dirigido Matías Almeyda?