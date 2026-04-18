A Chivas le restan únicamente tres partidos en el Clausura 2026 y dentro del equipo no existe espacio para la relajación, pues la Liguilla está a la vuelta de la esquina y el objetivo es llegar en el mejor nivel posible a los duelos de eliminación directa. Este cierre toma aún mayor relevancia si se considera que varios futbolistas del plantel deberán incorporarse a la Selección Mexicana, lo que obligará a ajustar la planeación deportiva en las próximas semanas.

Chivas quiere el triunfo 11 ante el Puebla.

Ante este panorama, Gabriel Milito se ha fijado cuatro objetivos muy claros y exigentes para el cierre del torneo, metas que en algunos casos lucen complicadas y que incluso podrían depender de otros resultados. Para cumplirlas, el Guadalajara necesitará cerrar la fase regular con actuaciones prácticamente perfectas, manteniendo el nivel competitivo mostrado durante la mayor parte del campeonato.

Chivas quiere asegurar el liderato del Clausura 2026

El primero de estos objetivos es asegurar el liderato del Clausura 2026, una meta que luce alcanzable si el equipo mantiene su rendimiento actual. Para no depender de otros clubes, Chivas necesita sumar al menos siete de los nueve puntos restantes, un escenario favorable considerando que dos de esos compromisos se disputarán en el Estadio Akron, donde el equipo suele hacerse fuerte.

La Tabla General de la Temporada 2025/2026, el gran pendiente

Dos de las metas restantes están directamente relacionadas con la Tabla General de la Temporada, en la cual el Guadalajara se ubica actualmente en el tercer puesto por detrás de Cruz Azul y Toluca. Uno de los objetivos es terminar como líder absoluto de dicha tabla, lo que permitiría al club obtener el premio económico cercano al millón de dólares. Además, ese mismo primer lugar otorgaría el boleto directo a la Concachampions 2027, un torneo clave para el prestigio internacional del club.

Armando González muy cerca de ser bicampeón de goleo, el primero de Chivas

Finalmente, el cuarto objetivo tiene un enfoque individual pero con impacto colectivo, ya que se busca que Armando González conquiste el campeonato de goleo del Clausura 2026. De lograrlo, la “Hormiga” se convertiría en el primer bicampeón de goleo en la historia de Chivas, un logro que además fortalecería la confianza del equipo de cara a la Liguilla, en la que el delantero no dependerá de otros resultados para alcanzar esta meta personal.