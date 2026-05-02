Luego de la victoria de Tigres sobre el Club Deportivo Guadalajara en la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, Guido Pizarro habló en rueda de prensa y descartó que las bajas por Selección Mexicana que sufrió Chivas haya favorecido a su equipo.

“Es un condimento que los equipos que tenían seleccionados no iban a poder utilizar. Nosotros nos centramos en tratar de hacer un buen partido, como lo venimos haciendo, ir partido a partido en la competición que nos toque. Creo que hoy el rival fue mejor en el arranque, después nosotros nos acomodamos y fuimos justos ganadores. Ahora a descansar y pensar en el martes”, mencionó.

Cabe mencionar que los convocados del Rebaño Sagrado son: Armando González, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Luis Romo.

Por otro lado, el entrenador del conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mantiene la cautela pese a la victoria por 3-1 y evita dar la serie por resuelta.

“No hemos logrado nada, solo van 90 minutos. Tenemos humildad. Es un equipo muy competitivo, con objetivos claros y los pies sobre la tierra. Hicimos un buen partido, falta la vuelta y ahora toca descansar y pensar en el siguiente compromiso“, finalizó.

¿Cuándo será la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se celebrará el sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.