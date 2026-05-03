El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Uriel Antuna, fue el encargado de poner el 1-2 en el América frente a Pumas correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026.

Corría el minuto 43 cuando el extremo mexicano apareció atento dentro del área para capitalizar el rebote que dejó Rodolfo Cota, tras un potente disparo de Jordan Carrillo desde fuera del área.

El futbolista de 28 años de edad festejó con todo el tanto en el Estadio Banorte, pues de momento está obligando al conjunto de las Águilas a marcar dos goles para avanzar a las Semifinales.

¿Cuántos goles lleva Uriel Antuna en el Torneo Clausura 2026?

Cabe mencionar que Uriel Antuna pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026 bajo el mando de Efraín Juárez.

Cabe destacar que, con el tanto ante América en la Ida de los Cuartos de Final, el exjugador de Chivas llegó a tres goles en el semestre; los primeros dos los había marcado precisamente frente al Rebaño Sagrado y el otro ante Pachuca.