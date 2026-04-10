En el reciente duelo entre Pumas y Chivas, Nathan Silva protagonizó varios choques con Armando “Hormiga” González, dejando claro lo exigente que resulta marcar al delantero mexicano, quien no dio tregua en ningún momento.

“Siempre es bueno enfrentar a estos delanteros de otro nivel. Para nosotros los defensas, siempre es muy complicado, creo que hicimos un gran partido defensivamente pero no estuvimos tan finos para sobresalir sobre la “Hormiga””.

El defensor del conjunto universitario agregó: “Si está en la selección, es porque tiene cosas muy buenas. Lo haciendo bien en su club. Tienen un gran delantero a largo plazo, va a ayudar mucho si estuviera en la convocatoria (del Mundial)”.

Cabe mencionar que en dicho encuentro, el Club Deportivo Guadalajara rescató el empate en los últimos minutos desde los once pasos, con una ejecución perfecta del atacante de 22 años de edad.

Armando González fue el héroe con un doblete frente a Pumas.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Clausura 2026?

El siguiente partido del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 será ante Tigres, como parte de la Jornada 14, a disputarse este sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Universitario, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.