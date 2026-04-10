Tigres afinó los últimos detalles este viernes de cara al partido ante el Club Deportivo Guadalajara por la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, aunque lo hizo con una preocupación en defensa, pues todo apunta a que Vladimir Loroña será baja.

El plantel trabajó este viernes sin la presencia de Vladimir Loroña ya que continúa recuperándose de la lesión sufrida el pasado miércoles y realizó únicamente trabajo diferenciado.

Por ahora no se ha determinado la gravedad de la lesión, ya que será hasta la tarde de este viernes cuando se le practiquen los estudios médicos que definirán el diagnóstico y el tiempo estimado de recuperación.

En caso de no estar disponible para el compromiso contra Chivas, en la lateral izquierda podría estar Jesús Angulo, pues fue quien terminó en esa posición el compromiso ante Seattle Sounders.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Tigres y Chivas

El partido entre Tigres y Chivas, correspondiente a la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 11 de abril en la cancah del Estadio Universitario, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.