Chivas visitará la tarde de este sábado a Tigres en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos equipos que apuntan a clasificar a la Liguilla y pelear por el título. Sin embargo, la localía en el Estadio Universitario suele ser un factor determinante, algo que históricamente ha beneficiado a los felinos cuando reciben al Guadalajara.

Y es que, aunque Tigres no atraviesa su mejor momento deportivo, con seis derrotas en sus últimos 12 encuentros, el Rebaño Sagrado suele tener serias dificultades cuando visita el Volcán. De hecho, arrastran una racha negativa de tres años sin poder vencer a los de la UANL, una estadística que intentarán romper este fin de semana.

Chivas sufre mucho cuando visita el Volcán.

La última victoria rojiblanca sobre los felinos se remonta a la Jornada 9 del Clausura 2023. Desde entonces, se han registrado cuatro empates y tres triunfos para Tigres, incluyendo la dolorosa final de ese mismo torneo, en la que Chivas parecía tener todo a su favor para levantar el título antes de que el resultado se escapara en los minutos finales.

El panorama se vuelve aún más complejo al revisar los antecedentes en el Volcán. Chivas apenas ha conseguido tres victorias en esa cancha en los últimos 18 años: en el Clausura 2010, en el Apertura 2020 y en el ya mencionado triunfo de hace tres años. Por ello, los dirigidos por Gabriel Milito buscarán dar un golpe de autoridad que les permita romper esa tendencia negativa.

Tanto Chivas como Tigres llegarán al partido con varias bajas importantes

Además del contexto histórico, ambos equipos tendrán que afrontar el partido con ausencias relevantes. Por el lado de Chivas, Omar Govea, Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda están descartados debido a molestias físicas. Mientras tanto, en Tigres, Diego Lainez no podrá jugar por acumulación de tarjetas, y Vladimir Loroña luce prácticamente fuera tras haber salido lesionado en el partido de media semana ante Seattle Sounders.