Chivas tendrá que enfrentar una de las pruebas más complicadas de todo el Clausura 2026 el próximo fin de semana cuando visite en el Estadio Universitario a los Tigres, quienes se han fortalecido en lo anímico tras derrotar al Seattle Sounders en la Concachampions.

La escuadra felina venía con una racha negativa sin poder ganar, por lo que lograron sacudirse esa mala estadística con su triunfo en la justa internacional, por lo que el entrenador Guido Pizarro ya pone su atención en la visita que le hará el Guadalajara en la Liga MX.

“Ser conscientes de las mejoras del juego en las fases para poder jugar mejor y en consecuencia poder lograr los resultados. Creo que hemos jugado mucho mejor al futbol de lo que veníamos haciendo y el resultado es consecuencia.

“Enfocarnos, sabemos que debemos de cambiar el chip, pensar en el fin de semana en la Liga que también es muy importante. Iremos a afrontar el partido y tratar de lograr una victoria con nuestra gente“, declaró el entrenador de los felinos al término del partido de Concachampions.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del Clausura 2026?

El choque correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 entre el Rebaño y los felinos se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.