Chivas sigue consolidándose jornada a jornada como el mejor club de toda la Liga MX al mantenerse como líder absoluto del Clausura 2026, por lo que todos los rivales comienzan a ver al Rebaño como un equipo poderoso al que hay que temerle.

Es por eso que Fernando González no tuvo inconveniente en admitir de que el Guadalajara ha tenido una transformación, por lo que el resto del futbol mexicano los vislumbra como el rival a vencer en el torneo local.

“Por el lugar en el que estamos y lo que hemos hecho, creo que sí. Hemos dado ese paso, hemos dado esa cara al club también, hemos demostrado partido a partido. Lo hemos hecho con la humildad que es trabajar el juego a juego”, explicó el mediocampista en entrevista con Telemundo Deportes.

El Oso reconoció que este Clausura 2026 ha sido un gran semestre; sin embargo, sabe que no han consumado el objetivo, por lo que no deben caer en excesos de confianza hasta obtener el título de la Liga MX.

“De ensueño. Todo lo bonito, los goles, a veces remar contra corriente pero ha salido como queremos o con los puntos que queremos. Estar ahí arriba es algo grato para todos.

“No podemos bajar los brazos, no podemos conformarnos con lo que hemos hecho. Partido a partido tenemos que demostrar más y seguir con la solidez, con la rapidez, con la efectividad que es lo que queremos hacer”, puntualizó el contención tapatío.

La advertencia del Oso González a los Tigres UANL

“Es el que tenemos enfrente y tememos que ir con la misma intensidad y humildad de enfrentar el partido. Lo que queremos es ganar, pero sabemos que hay un rival que tiene cualidades, pero nosotros tenemos que dar siempre la mejor versión“, concluyó el mediocampista.