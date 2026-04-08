Chivas continúa dando pasos firmes rumbo a la internacionalización, en donde el equipo más mexicano ha salido a la conquista de nuevos espectadores y ahora tratará de cautivar a la afición de España en una maniobra sin precedentes en la Liga MX.

El Guadalajara tiene dos de los contratos más importantes en cuanto a derechos de transmisión, ya que en México los posee Amazon Prime en exclusiva, mientras que en Estados Unidos las transmisiones corren a cuenta de Telemundo Deportes; sin embargo, se sumaría un nuevo socio comercial para Europa.

Y es que durante el descanso del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona correspondiente a la Champions League, se anunció que el duelo entre el Guadalajara frente al Puebla de la jornada 15 del Clausura 2026 será transmitido por el canal de YouTube del Chiringuito, aunque al principio surgió una confusión y pensaban que se trataba de Monterrey.

“Hay un partido de la Liga mexicana que lo veréis aquí, en YouTube para España. Imágenes, no insights, el partido en directo (…) Chivas contra Puebla. En Latinoamérica no se puede ver, ni Estados Unidos ni México. En Marruecos, en España y en toda Europa también”, explicaron los conductores.

¿Quién transmitía los partidos de Chivas en Europa?

El Guadalajara ha tratado de atacar esos mercados con diferentes estrategias, en donde uno de los socios comerciales fue Claro Sports; sin embargo, posteriormente esos duelos fueron transmitidos solamente por Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El compromiso entre el Guadalajara contra la Franja se llevará a cabo el sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso en el que el Rebaño presentará en nuevo césped de su recinto de cara a la Copa del Mundo 2026.