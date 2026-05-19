La eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026 sigue siendo una herida muy dolorosa dentro del entorno rojiblanco. Con el paso de los días, varios jugadores han comenzado a expresarse públicamente sobre lo sucedido, compartiendo sus sensaciones tras quedarse tan cerca de la gran Final y dejando mensajes dirigidos directamente a la afición del Guadalajara.

Uno de los futbolistas que decidió romper el silencio fue Fernando González, quien además tuvo la responsabilidad de portar el gafete de capitán ante la ausencia de Luis Romo. Ahora, como uno de los líderes del vestidor rojiblanco, el Oso dejó un mensaje muy emotivo para la afición de Chivas, sincerándose sobre el dolor que provocó la eliminación, pero también haciendo una importante promesa de cara al futuro.

“Que orgullo ser parte de Chivas, se hizo un torneo que nos hizo vibrar e ilusionar al máximo, nos quedamos a un paso pero toca descansar, recargar y regresar con más garra, más lucha, más hambre, más todo ❤️🤍 gracias Chivaherman@s por el apoyo jornada tras jornada !!”, escribió el Oso.

A través de su cuenta de Instagram, Fernando González habló de la enorme ilusión que existía dentro del plantel desde el inicio del Clausura 2026, torneo que parecía encaminado a devolver al Guadalajara a la pelea directa por el campeonato. Sin embargo, tras quedarse fuera ante Cruz Azul, el mediocampista prometió que tanto él como el resto del equipo volverán a competir al máximo nivel, asegurando que seguirán trabajando para darle a Chivas el título que tanto desea la afición rojiblanca.

La realidad es que Fernando González se ha convertido en uno de los jugadores de mayor confianza para Gabriel Milito, tanto dentro de la cancha como en el vestidor. Por ello, será uno de los futbolistas que tendrá mayor responsabilidad de respaldar sus palabras con actuaciones importantes en el Apertura 2026, especialmente considerando el peso que ha adquirido como líder del equipo durante los momentos más complicados.

La directiva de Chivas podría buscarle un suplente a Fernando González

Aunque luce muy complicado que Fernando González pierda la titularidad con Gabriel Milito, la Liguilla también dejó claro que el mediocampista terminó varios partidos con evidente desgaste físico debido a la intensidad con la que juega. Por ello, la directiva rojiblanca ya analiza la posibilidad de incorporar un relevo con características similares, siendo Luis Gabriel Rey la opción que más fuerza toma actualmente, especialmente porque ya pertenece al Guadalajara y conoce perfectamente el entorno del club.