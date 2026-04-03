Las Chivas de Guadalajara quieren seguir siendo líderes del Clausura 2026 en la Liga MX y para eso, buscarán continuar con su buena racha este domingo, cuando reciban en el Estadio Akron a los Pumas de la UNAM en el encuentro más atractivo de la Jornada 13.

En la previa al encuentro, Fernando González platicó con los medios de comunicación y entre otras cosas, se refirió al paso de Armando González por la Selección Mexicana. El Oso fue consultado sobre el ánimo de la Hormiga tras fallar una chance clara en el amistoso frente a Portugal, justo cuando se debate sobre su presencia en el próximo Mundial.

“Sé que va a estar trabajando para mejorar, para seguir teniendo el gol que ha tenido hasta ahora. No creo que le afecte, es alguien que le gusta estar trabajando”, dijo el Oso en relación a la Hormiga, que a su vez lucha por el bicampeonato de goleo con Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis.

“A lo mejor puede agachar la cabeza en ese momento, pero tiene el corazón y las ganas de trabajar para seguir estando ahí, y con el sueño de irse al Mundial”, insistió Fernando González. Su compañero, la Hormiga, parece tener por delante a Raúl Jiménez y Santiago Giménez, además de competir principalmente con Germán Berterame.

Oso González elogió a Brian Gutiérrez

Para recibir a Pumas, Chivas no podrá contar con Omar Govea, quien sufrió una lesión en el último amistoso frente al Atlas, por lo que Brian Gutiérrez se perfila como el acompañante del Oso en el centro del campo: “En la pretemporada me sorprendió mucho por la agilidad y cambios de ritmo que tiene. Es muy bueno y lo ha demostrado. Se acopló muy rápido, ha podido desplegar su juego y le hemos podido ayudar. Al final, con el que me toque estar, hemos podido hacerlo bien”, afirmó.