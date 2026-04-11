El arbitraje en México sigue demostrando que está viviendo uno de los peores momentos de su historia y volvió a quedar en manifiesto cuando el cuerpo arbitral que participó en el Chivas contra Tigres en donde no quisieron marcar una expulsión contra Rodrigo Aguirre.

Cerca del minuto 7 de juego, Fernando González se barrió para recuperar la pelota; sin embargo, el Búfalo llegó tarde a la jugada y le incrustó los tachones en la pierna del futbolista rojiblanco, quien se quedó varios minutos tendido en el césped.

Sin embargo, el árbitro central Maximiliano Quintero y el VAR no quisieron ni revisar la jugada, reanudando las acciones, pese a los reclamos de los jugadores y el cuerpo técnico del chiverío.

Rodrigo Aguirre anotó el segundo gol de Tigres

La importancia de aquella mala decisión del cuerpo arbitral trajo una consecuencia directa en la recta final del primer tiempo, en el que Rodrigo Aguirre fue el encargado de anotar el segundo gol de los felinos, aprovechando que siguió jugando de a gratis.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.