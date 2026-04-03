Falta cada vez menos para que las Chivas de Guadalajara retomen su actividad en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde actualmente marchan como únicos líderes del torneo. Tras el receso por Fecha FIFA y el triunfo sobre Atlas en el Clásico Tapatío disputado en Estados Unidos, el Rebaño Sagrado volverá a la acción este domingo cuando recibe a los Pumas de la UNAM por la Jornada 13.

Ángel Sepúlveda va a la guerra con Gabriel Milito

En entrevista con Telemundo, el delantero Ángel Sepúlveda platicó sobre su momento y el del Guadalajara, llenando de elogios a su entrenador: “De Gabriel (Milito) ¿qué te puedo decir? Aparte del fútbol, de todo lo que sabe, de todo lo que transmite, de cómo te hace jugar, yo me identifico con personas que te hablan de frente, que no te dan vueltas, que son sinceros. Con ellos voy muy de frente y voy a la batalla con quien sea”, dijo el Cuate, quien viene de marcar el gol de la victoria en el amistoso sobre Atlas.

El Oso González ve a Chivas como candidato

Tras el entrenamiento de este jueves en Verde Valle, Fernando González fue el encargado de hablar con los medios de comunicación. El Oso no se achicó y afirmó que Chivas va por el campeonato: “Claro que somos candidatos. Creo que lo demostramos jornada a jornada. Hemos levantado, seguimos adelante. Estamos ahorita de líderes, pero hay que seguir demostrándolo. La cereza del pastel sería el campeonato. Si cumples el récord y no tienes el campeonato, creo que es un sabor amargo”, reflexionó el mediocampista antes de enfrentar a Pumas.

Chivas rechazó oferta por Raúl Rangel

En los últimos días se especuló con un fuerte interés europeo por el portero de Chivas, Raúl Rangel. El periodista Jesús Bernal de hecho confirmó que Guadalajara rechazó una oferta formal de parte del Copenhague hace algunos meses atrás, esto considerando que la cifra del equipo danés era muy bajo. Sin embargo, parece un hecho que tras el Mundial podrían aparecer nuevos interesados.

Chivas Femenil derrotó a Mazatlán

Por la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, Chivas derrotó 1-0 a Mazatlán con gol de Alicia Cervantes. El Rebaño llegó así a seis encuentros sin conocer la derrota y se mantiene en el 6° lugar de la tabla de posiciones, aunque por tener un partido pendiente contra Juárez todavía puede escalar hasta el tercer escalón y tener ventaja deportiva en la Liguilla.