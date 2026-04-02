No hay dudas de que Gabriel Milito no solo logró que Chivas confíe en los canteranos que va formando, sino que además logró un fuerte respaldo de los veteranos de la plantilla. Uno de ellos es Ángel Sepúlveda quien en diálogos con Telemundo reveló que va a la batalla con el argentino porque es un entrenador que habla de frente. ¿Mensaje para Martín Anselmi y Nicolás Larcamón?

No hay dudas de que Milito con su palabra logró que todo los jugadores cierren filas y se sumen a un proyecto deportivo que ilusiona. Tras un buen Apertura 2025, el Clausura 2026 se perfila para volver a ser interesante debido a que despliega un gran futbol para llevarse por delante a cada rival que enfrente.

El próximo domingo Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas UNAM por la jornada 13 del Clausura 2026. En medio de este contexto, Ángel Sepúlveda habló de la manera de trabajar de Gabriel Milito y le dio un brutal respaldo porque es un entrenador que habla de frente, por lo que va a la batalla contra quien sea.

Ángel Sepúlveda habló de Gabriel Milito.

“He tenido grandes entrenadores como bien dices. He tenido bastantes también donde les he aprendido a todos, creo que ha sido esa es una de mis virtudes. Pero de Gabriel ¿qué te puedo decir? Aparte del fútbol, de todo lo que sabe, de todo lo que transmite, de cómo te hace jugar, yo me identifico con personas que te hablan de frente, que no te dan vueltas, que son sinceros. Con ellos voy muy de frente y voy a la batalla con quien sea”, expresó.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pumas?

El partido entre Chivas y Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX se llevará adelante en el Estadio Akron el próximo domingo cinco de abril a las 20:07. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime y en Estados Unidos se verá por Telemundo.