Raúl Rangel es uno de los jugadores que no para de destacarse de la mejor manera para no solo llevar a ser protagonista a Chivas, sino que además para ser titular en la Selección Mexicana. En medio de este contexto, Jesús Bernal dio a conocer que el Guadalajara rechazó oferta de Copenhague para quedarse con el Tala.

En la última semana TUDN dio de qué hablar en torno al Rebaño Sagrado debido a que informó que Sporting de Lisboa envió gente a ver de cerca al guardameta rojiblanco ante la Selección de Portugal. Con el correr de las horas César Huerta reveló en su canal de YouTube que hay personas que enviaron informes sobre el arquero del Guadalajara, mientras que Juan Manuel Figueroa reveló que meses atrás el futbolista no quiso saber nada con salir a Feyenoord.

En medio del regreso a las actividades por la Liga MX, Jesús Bernal ventiló una noticia que nadie esperaba saber. En ESPN confirmó que la propia directiva de Chivas fue la que rechazó una oferta de Copenhague por Raúl Rangel debido a que era muy baja.

Raúl Rangel e buscado en Europa. (Foto: IMAGO7)

“Sé al respecto, pero no tiene que ver con lo que se ha mencionado. Hace unos meses sí llegó una oferta del Copenhague de Dinamarca, equipo en el que está Rodrigo Huesca, pero la oferta no satisfacía lo que Chivas pedía. Simplemente eso. Le han estado dando seguimiento. Entiende la gente que trabaja con él que el mundial es una vitrina muy grande para que se pueda mover”, reveló el insider del Guadalajara en Futbol Picante.

Jesús Bernal reveló cuánto pide Chivas por Raúl Rangel

Una de las grandes preguntas que comienzan a surgir es cuánto habría ofrecido Copenhague para que Chivas diga que no. Especialmente porque Jesús Bernal dio a conocer en ESPN que el Guadalajara pide seis millones de dólares para sentarse a negociar por la venta de Raúl Rangel.