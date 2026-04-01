Una de las grandes figuras de Chivas en la Liga MX y en la Selección Mexicana es sin duda Raúl Rangel, quien sería buscado por varios clubes de Europa. En las últimas horas, Juan Manuel Figueroa, periodista de Medio Tiempo, confirmó que Feyenoord no solo preguntó condiciones por el Tala, sino que además el portero de momento rechazó la intención de salir en ese momento del Rebaño Sagrado.

Tras los partidos ante Portugal y Bélgica da la sensación de que Javier Aguirre pondrá como titular ante Sudáfrica al guardameta del Guadalajara. Sin embargo, el fantasma de que el Vasco ponga Guillermo Ochoa sigue presente porque ya sucedió en el Mundial 2010 cuando puso de inicio al Conejo Pérez.

En medio de este contexto mundialista y con unas Chivas que se perfilan a ser grandes protagonistas en la Liguilla, TUDN informó que Sporting de Lisboa estaría interesado en él. A su vez, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que hay varios clubes europeos que han recibido informes sobre el portero del Rebaño Sagrado.

Raúl Rangel es seguido por varios equipos de Europa. (Foto: IMAGO7)

A su vez, Juan Manuel Figueroa, periodista que cubre el día a día del Guadalajara de Medio Tiempo, confirmó que Feyenoord ya preguntó al agente del jugador sus condiciones meses atrás. En el reporte señaló que representante del portero rojiblanco no solo le dio a conocer interés del gigante de Países Bajos, sino que además les confirmó que no piensan salir en los siguientes meses.

El mensaje de Tala Rangel tras su participación con la Selección Mexicana

Luego de lo vivido ante Portugal y Bélgica, Raúl Rangel dejó un modesto mensaje en redes sociales para dejar claro que debe seguir trabajando a pesar de ser titular con la Selección Mexicana. “Nueva experiencia, nuevo aprendizaje”, expresó el Tala en Instagram.