Uno de los momentos más incómodos, pero maduros de Armando González en Chivas fue haberle dado el penal a Ángel Sepúlveda en la victoria ante Atlas por el Clásico Tapatío. A más de un mes de ese encuentro, la Hormiga confesó que no solo el Cuate le habló, sino que el Piojo Alvarado lo terminó de convencer para ceder su tiro.

En el Estadio Jalisco el Rebaño Sagrado llegaba con la necesidad de volver a sumar de a tres porque venía de caer ante Toluca y Cruz Azul. Los primeros dos puestos se escapaban, mientras que Pumas comenzaba a recortar el camino para afianzarse entre los primeros lugares de la fase regular del campeonato.

Aquella victoria de Chivas ante Atlas por 2-1 es recordada porque Armando González no solo falló el primer penal, sino que además no le permitieron ejecutar el segundo. A más de un mes de aquel partido, la Hormiga contó en el podcast del Guadalajara qué sucedió y cómo Roberto Alvarado lo convenció para que pateara el Cuate.

Armando González habló de los penales contra Atlas. (Foto: IMAGO7)

“Lo hablamos ahí con Sepu cuando marcaron el penal. No tenía presión, no tenía miedo de tirarlo. Yo dije: ‘Yo lo tiro. Dénmelo otra vez que yo lo tiro. Yo lo tiro, yo lo tiro’. Piojo y Sepul hablaron conmigo, pero Piojo me dijo: ‘Mira Hormiga, sabemos que lo puedes meter, sabemos que lo puedes hacer, pero lo es que lo tire Sepu porque sepu también es un especialista’”, recordó el goleador rojiblanco.

Y agregó: “Sepu me dijo: ‘Sabes que hermano, tu sabes que en estos momentos me hago grande. Vamos a meterlo, vamos a ganar y ahí vamos y nos damos el abrazo‘. Yo seguía terco porque tengo ese instinto de que va a ser gol. Sepu me dice: ‘Respira, way. Tranquilo. Tu ya metiste gol. Respira’. Entonces le dije: ‘Está bien hermano, cóbrale tú’. (…) Piojo me dijo: ‘Hermano no es que confiemos en tí, lo mejor ahorita que es lo tire sepu, que ganemos’. Y le dije: ‘Lo mejor es que ganemos’. Necesitábamos ese triunfo”.

En la misma entrevista recordó qué le dijo a Gabriel Milito cuando preguntaba qué sucedía con el ejecutador. “El Profe tiene muchas ganas sobre nosotros y él vio esas ganas que yo tenía de tirarlo. Y le dije: ‘Hablamos con Sepu, lo va a tirar Sepu, pero usted tranquilo porque lo va a meter Sepu’. Me acerqué y le dije: ‘Lo va a meter Sepu’.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Actualmente Armando González se ubica en la segunda posición de la tabla general de goleo con nueve tantos. El futbolista de Chivas se encuentra a un solo gol de igualar la línea de Joao Pedro de Atlético de San Luis.