Mientras el Club Deportivo Guadalajara afina detalles para el cierre del Torneo Clausura 2026, una noticia desde Europa comienza a generar inquietud en la directiva, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente.

De acuerdo con TUDN y del diario portugués O Jogo, el Sporting de Lisboa ya tendría en la mira a Raúl “Tala” Rangel, pues lo han seguido de cerca y su intención sería ficharlo una vez que concluya la Copa del Mundo de 2026, apostando por su proyección y crecimiento reciente.

El Sporting de Lisboa trabaja en una renovación generacional en la portería y tiene claro el perfil que busca: un guardameta joven como el portero de Chivas que se perfila para arrancar como titular con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

En el Rebaño Sagrado son conscientes de que cuentan con un talento de enorme proyección, pero también entienden que una vitrina como el Mundial puede cambiarlo todo, ya que si “Tala” Rangel logra destacar en el escenario internacional, su cotización podría dispararse.

¿Cuál es el valor de Raúl Rangel en Chivas?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Raúl Rangel en el Club Deportivo Guadalajara es de 6 millones de euros, equivalente a poco más de 124 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.