El Club Deportivo Guadalajara vuelve a la acción este domingo en medio de un gran momento futbolístico y ya enfoca toda su atención en el partido ante Pumas, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026, que se disputará en el Estadio Akron.

Chivas apunta a extender su gran racha y sumar su quinta victoria consecutiva, un resultado que lo consolidaría en lo más alto de la tabla general de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

El equipo de Gabriel Milito viene de imponerse por la mínima a los Rojinegros del Atlas en un encuentro amistoso celebrado en Estados Unidos aprovechando la Fecha FIFA, mientras que en la Liga MX derrotaron en la Fecha 12 a Rayados de Monterrey.

Chivas ya se prepara para el partido ante Pumas.

Por su parte, el conjunto de Efraín Juárez se llevó 1-0 el Clásico Capitalino ante el América, celebrado en la cancha del Estadio Olímpico Univeristario.

Así será la preparación de Chivas para enfrentar a Pumas

Martes 31 de marzo

Entrenamiento en Verde Valle

4:00 PM

Miércoles 1 de abril

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Jueves 2 de abril

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Viernes 3 de abril

Entrenamiento en Verde Valle

9:30 AM

Sábado 4 de abril

Entrenamiento en Estadio AKRON

4:00 PM

Domingo 5 de abril

Chivas vs Pumas

Jornada 13 del Clausura 2026

Estadio Akron, 8:07 PM