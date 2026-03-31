El Club Deportivo Guadalajara vuelve a la acción este domingo en medio de un gran momento futbolístico y ya enfoca toda su atención en el partido ante Pumas, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026, que se disputará en el Estadio Akron.
Chivas apunta a extender su gran racha y sumar su quinta victoria consecutiva, un resultado que lo consolidaría en lo más alto de la tabla general de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.
El equipo de Gabriel Milito viene de imponerse por la mínima a los Rojinegros del Atlas en un encuentro amistoso celebrado en Estados Unidos aprovechando la Fecha FIFA, mientras que en la Liga MX derrotaron en la Fecha 12 a Rayados de Monterrey.
Por su parte, el conjunto de Efraín Juárez se llevó 1-0 el Clásico Capitalino ante el América, celebrado en la cancha del Estadio Olímpico Univeristario.
Así será la preparación de Chivas para enfrentar a Pumas
Martes 31 de marzo
Entrenamiento en Verde Valle
4:00 PM
Miércoles 1 de abril
Entrenamiento en Verde Valle
9:30 AM
Jueves 2 de abril
Entrenamiento en Verde Valle
9:30 AM
Viernes 3 de abril
Entrenamiento en Verde Valle
9:30 AM
Sábado 4 de abril
Entrenamiento en Estadio AKRON
4:00 PM
Domingo 5 de abril
Chivas vs Pumas
Jornada 13 del Clausura 2026
Estadio Akron, 8:07 PM