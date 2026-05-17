El Estadio Jalisco despidió al equipo entre aplausos y cánticos, en una noche marcada por la emoción tras la eliminación ante Cruz Azul.

La eliminación de Chivas ante Cruz Azul dejó un Estadio Jalisco golpeado por la tristeza, pero también regaló una de las imágenes más emotivas de todo el Clausura 2026. Mientras los jugadores permanecían dentro del campo cabizbajos, algunos llorando y otros intentando consolarse entre sí tras el 2-1 que sentenció la semifinal, la afición rojiblanca decidió responder de una manera muy especial.

Lejos de los reclamos o silbidos que suelen aparecer después de una eliminación, miles de aficionados permanecieron en las gradas para reconocer el esfuerzo del equipo de Gabriel Milito. Cuando varios futbolistas se acercaron hacia una de las porterías y levantaron las manos en señal de agradecimiento, desde las gradas bajó un ensordecedor “¡Chivas, Chivas!” que emocionó a todo el estadio.

La escena reflejó el vínculo que este plantel logró construir con la gente durante todo el torneo. A pesar de quedarse a un paso de la Final, el Guadalajara volvió a despertar ilusión en la afición gracias a una propuesta ofensiva, valiente y con fuerte protagonismo de jóvenes surgidos de cantera. Por eso, incluso en medio del dolor, la sensación general fue más de orgullo que de frustración.

Minutos después, el momento terminó de volverse todavía más emotivo cuando gran parte del estadio comenzó a entonar el clásico “Yo soy de Chivas, es un sentimiento, no puedo parar”, mientras los futbolistas seguían dentro del campo visiblemente afectados por la eliminación. Algunos jugadores aplaudían mirando a las tribunas, otros apenas levantaban la cabeza, todavía con lágrimas en los ojos.

La emoción de Diego Campillo

Otro de los momentos más sensibles de la noche lo protagonizó Diego Campillo. Tras el silbatazo final y mientras el Estadio Jalisco seguía alentando al equipo pese a la eliminación, el defensor rojiblanco se dirigió hacia la zona cercana a la grada para encontrarse con su padre. Visiblemente afectado y entre lágrimas, Campillo lo abrazó buscando consuelo después de una serie en la que volvió a ser uno de los futbolistas más destacados del Guadalajara.