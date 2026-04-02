Chivas está firmando un Clausura 2026 de ensueño, con una marca de 10 triunfos en 12 partidos, una cifra pocas veces vista en la Liga MX y que lo coloca como uno de los equipos más dominantes de los torneos cortos. En este contexto, el duelo ante Pumas no es uno más, ya que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del club.

El Guadalajara ya alcanzó las 10 victorias en el torneo, una marca que ha conseguido en cuatro ocasiones desde la instauración de los torneos cortos en 1996. Sin embargo, nunca ha logrado llegar a las 11 victorias en una sola fase regular, por lo que un triunfo ante los universitarios le permitiría romper ese techo histórico y establecer una nueva mejor marca institucional.

Chivas venció a Pumas el torneo pasado.

En el papel, Chivas parte como favorito ante Pumas, no solo por jugar en el Estadio Akron, sino también por el gran nivel futbolístico que ha mostrado bajo el mando de Gabriel Milito. Todo esto hace que las condiciones estén dadas para que el Rebaño consiga ese triunfo histórico y siga consolidándose como el mejor equipo del torneo.

En caso de no lograrlo ante los universitarios, el equipo aún tendrá cuatro oportunidades más en el cierre de la fase regular, donde además buscará mantener su racha positiva. La meta no solo es romper récords, sino llegar a la Liguilla como líder general y con un impulso anímico inmejorable que lo convierta en el principal candidato al título.

Chivas puede superar el objetivo impuesto por Gabriel Milito de llegar a 31 puntos en la Jornada 13

Gabriel Milito había establecido como objetivo alcanzar los 31 puntos para la Jornada 13, cifra que el equipo ya tiene al alcance con 30 unidades actuales. Un empate bastaría para cumplir la meta, pero una victoria no solo la aseguraría, sino que la superaría, reafirmando el gran trabajo del técnico argentino y el altísimo nivel competitivo del plantel rojiblanco.