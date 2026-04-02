La Fecha FIFA terminó y Chivas vuelve a poner toda su atención en la Liga MX, donde no solo es líder del Clausura 2026, sino también uno de los principales candidatos al título. Con únicamente cinco partidos por disputarse en la fase regular, es momento de analizar si el calendario que le queda al Rebaño Sagrado representa una ventaja o un riesgo rumbo a la Liguilla.

El primer compromiso será ante Pumas y llega con dos factores a favor: se jugará en el Estadio Akron, donde Chivas ha sabido hacerse fuerte, y además el partido será en domingo, algo poco habitual en sus juegos como local. Este detalle no es menor, ya que le da un día extra de descanso a los jugadores que estuvieron con la Selección Mexicana, lo que podría marcar diferencia en el rendimiento del equipo.

El siguiente duelo será frente a Tigres en el Volcán, probablemente el reto más exigente en este cierre de torneo. La cancha regiomontana siempre es complicada, pero el contexto juega a favor del Guadalajara, ya que los felinos atraviesan un momento irregular, con cinco derrotas en sus últimos diez partidos. Esto abre la puerta para que el equipo de Gabriel Milito pueda dar un golpe de autoridad como visitante.

Finalmente, Chivas cerrará la fase regular ante Puebla en casa, Necaxa como visitante y Xolos nuevamente en el Akron. Se trata de rivales ubicados en la parte baja de la tabla (14°, 11° y 13°, respectivamente), lo que en el papel representa un calendario accesible. Además, dos de esos tres partidos serán como local, un factor que refuerza la idea de que el Guadalajara tiene todo a su favor, aunque sin margen para confiarse ante equipos que buscarán dar la sorpresa.

Chivas puede hacer historia institucional en el Clausura 2026

El gran momento de Chivas no solo ilusiona con el título, sino también con romper marcas históricas, ya que el equipo está a solo una victoria de alcanzar las 11 en un torneo corto, algo que nunca ha logrado. Con cinco partidos por delante, las oportunidades están sobre la mesa, y considerando el nivel actual del equipo, no sería descabellado pensar en superar ampliamente esa cifra y firmar una fase regular histórica.