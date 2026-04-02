En el Estadio Jalisco, Chivas Femenil se impuso ante Mazatlán por la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. Alicia Cervantes anotó el único gol del partido para que el Guadalajara se quede con tres puntos claves para aún pelear por la parte alta de la tabla general de posiciones.

El equipo de Antonio Contreras llegaba con un empate ante el modesto Tijuana en el Estadio Caliente. Por esta razón las chingonas necesitaban volver a sumar de a tres para que los puestos más altos no se alejen.

Ante Mazatlán el Guadalajara fue claramente superior debido a que desde el minuto uno puso a las Bucaneras contra su portería. Por esta razón a los 23 minutos Alicia Cervantes abrió el marcador tras una brutal asistencia de Denise Castro.

Alicia Cervantes anotó el 1-0 para Chivas Femenil. (Foto: IMAGO7)

En el segundo tiempo el Rebaño Sagrado bajó el nivel, pero controló a unas bucaneras que poco hacían para encontrar el empate. Sobre el final tuvo el 2-0, pero la portera del conjunto de Sinaloa le ahogó dos veces el gol a Boyi Iturbide.

De esta manera, Chivas Femenil se ubica en la quinta posición de la tabla general de posiciones con 31 puntos y un partido menos, mientras que Mazatlán es 11° con 18 unidades. El próximo juego del Guadalajara será contra Tigres en Nuevo León.

Golazo de Licha Cervantes

Denise Castro asistió de la mejor manera a una Licha Cervantes que inclinó un poco el cuerpo para la izquierda para rematar de derecha sobre el palo para el 1-0 de Chivas.

Alineación de Chivas Femenil

Así saltaba Chivas Femenil al campo de juego