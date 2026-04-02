Chivas Femenil volvió al triunfo luego de haber superado a Mazatlán por la mínima diferencia en el Estadio Jalisco gracias al gol de Alicia Cervantes. Tras lo sucedido ante el equipo de Sinaloa, repasamos cómo marchan en la tabla general de posiciones de la Liga MX.

El equipo de Antonio Contreras llegaba con un empate ante el modesto Tijuana en el Estadio Caliente. Por esta razón las chingonas necesitaban volver a sumar de a tres para que los puestos más altos no se alejen.

En el Estadio Jalisco Chivas Femenil no tuvo su mejor encuentro, pero logró quedarse con los tres puntos ante Mazatlán. Alicia Cervantes fue la culpable para que el Guadalajara ganara gracias a una gran asistencia de tres dedos de Denise Castro.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Luego del triunfo ante Mazatlán, Chivas Femenil se ubica en la quinta posición con 31 puntos y un partido menos en la tabla general de posiciones. Las rojiblancas están a una unidad de Toluca que es cuarta y a ocho de Rayadas de Monterrey que es líder.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil por el Clausura 2026?

El siguiente partido de Chivas Femenil será ante Tigres en el Volcán de Nuevo León por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX a las 18:00 del Centro de México. El partido se podrá ver solamente por Fox One y Fox Sports en México.