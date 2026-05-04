La eliminación de Chivas Femenil en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, a manos de las Tuzas del Pachuca, no solo dejó un golpe deportivo para el equipo rojiblanco, sino que también destapó momentos de tensión interna que no se vieron durante la transmisión del partido.

Tras el silbatazo final en el Estadio Hidalgo, un aficionado captó en video una fuerte discusión entre el director técnico Antonio Contreras y la jugadora Yamilé Franco.

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa a Yamilé Franco encarar al estratega en un intercambio que luce cargado de reclamos.

Aunque no se alcanza a escuchar el contenido de la conversación, el lenguaje corporal de ambos refleja inconformidad y frustración, en un momento marcado por la eliminación del Rebaño Sagrado Femenil.

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, la mediocampista habría cuestionado algunas de las decisiones tomadas durante el partido, en un contexto donde Chivas Femenil no logró sostener la ventaja global y terminó cediendo el pase a las Semifinales.

¿Qué viene para Chivas Femenil?

Todo indica que el Club Deportivo Guadalajara Femenil tomará un breve periodo de descanso antes de reportar nuevamente en Verde Valle, donde comenzará la pretemporada con la mirada puesta en el Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, el futuro de Antonio Contreras sigue en el aire, ya que su continuidad no está asegurada. A la inconformidad de un sector importante de la afición con su gestión se suma el episodio protagonizado con Yamilé Franco, lo que aumenta la presión sobre la directiva para tomar una decisión.