Tras la victoria por 2-1 de Chivas sobre Pachuca en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, la noche tuvo una protagonista absoluta. Alicia Cervantes abrió el marcador, alcanzó los 161 goles y se convirtió en la máxima goleadora en la historia del club. El reconocimiento fue inmediato: aunque el entrenador Antonio Contreras iba a hablar en conferencia de prensa, finalmente le cedió su lugar a la delantera, que terminó siendo el centro de todas las miradas.

“Me falta una estrellita más y un trofeo más”, lanzó con claridad Licha cuando le preguntaron por lo que viene. Lejos de conformarse, la delantera dejó en evidencia que su ambición sigue intacta y que el objetivo inmediato está puesto en coronar la temporada. “Estamos a un partido más, y vamos ahí paso a pasito”, agregó, enfocada en lo colectivo.

Como si fuera poco, también hubo espacio para lo emocional. Al recordar sus inicios, Cervantes dejó una de las frases más personales de la noche: “Estoy muy orgullosa de esa niña que ahora está logrando todo lo que ella se propuso”. Un recorrido atravesado por esfuerzo, sacrificio y crecimiento: “He mejorado muchísimo como persona, como jugadora… levantarnos temprano te hace madurar”.

En esa misma línea, la referente rojiblanca resaltó el significado más profundo de lo conseguido, especialmente desde su lugar histórico: “Representar a tantas mujeres… somos unas chingonas y sobre todo somos mexicanas”. Licha también dejó en claro lo que implica su nombre en la historia del club: “Estoy muy orgullosa de poder estar ahí… con jugadores de ese tamaño”, dijo sobre compartir ese lugar con otras leyendas.

Licha Cervantes se enfoca en el Clausura 2026

Por último, el discurso de Licha Cervantes no se quedó en lo emocional, sino que también bajó a tierra el presente del equipo en plena Liguilla. Con la serie ante Pachuca todavía abierta, dejó en claro dónde está puesta la cabeza: “Espero que se nos dé y estamos a un partido más”, afirmó, reforzando la idea de que el objetivo no es el logro individual sino el colectivo.