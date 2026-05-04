La eliminación de Chivas Femenil en los cuartos de final del Clausura 2026, tras caer 2-0 ante Pachuca y quedar fuera por un global de 3-2, deja más que un golpe deportivo: también reabre interrogantes y debates puertas hacia dentro. En conferencia de prensa, el entrenador Antonio Contreras no confirmó su continuidad y su mensaje, cargado de emociones y reflexiones, instala la duda sobre su futuro al frente del equipo.

“La vida sigue en México, en España, en mi casa o donde sea… y evidentemente la acabo con ‘Arriba las Chivas’”, lanzó el entrenador español al cierre de su intervención, en una frase que rápidamente generó interpretaciones sobre una posible salida. Más allá de no dar una respuesta directa, el tono dejó abierta la puerta a distintos escenarios tras una nueva eliminación en la Liguilla de la Liga MX Femenil.

Sobre la eliminatoria, Contreras dejó entrever que la diferencia estuvo en detalles puntuales y hasta deslizó una referencia a la polémica de la ida: “Hemos quedado eliminados por un gol… un gol que puede ser el penal de allí o alguna de las ocasiones que tuvimos”. El técnico aludió a ese penal sancionado a favor de Pachuca en el primer partido —muy discutido y que no fue revisado en el VAR— como uno de los factores que terminaron inclinando la balanza en una eliminatoria muy cerrada.

Aun así, el entrenador puso el foco en el trabajo sostenido del equipo y en el crecimiento del proyecto durante su gestión, más allá del desenlace en Liguilla: “Un gol no me va a quitar todo lo bueno que ha hecho mi equipo… todo lo que viene en proceso”. En esa misma línea, también destacó el entorno que respalda al plantel y valoró el camino recorrido: “Me quedo con el grupo, con el respeto de las jugadoras y con todo lo que se ha construido”.

Los números de Antonio Contreras al mando de Chivas Femenil

En números, el ciclo de Antonio Contreras se sostiene competitivo también en el global: tras superar los 60 partidos al frente del equipo, acumula 31 victorias, 18 empates y 12 derrotas, para una efectividad cercana al 61%. Este semestre lo finalizó con 19 partidos jugados, 10 victorias, 7 empates y apenas 2 derrotas. Sin embargo, la imposibilidad de llegar más lejos en Liguilla y sus propias palabras vuelven a poner su continuidad bajo la lupa.