El Guadalajara viene de caer ante Tigres por 3-1 en el Estadio Universitario de Nuevo León. En medio de este contexto, José María Garrido reveló que el plan de Gabriel Milito con Hugo Camberos es que esté disponible para tener minutos en el segundo tiempo de ser necesario, por lo que se descarta la posibilidad de que sea titular.

El Rebaño Sagrado tiene una dura tarea el próximo sábado, debido a que tiene que derrotar por dos goles de diferencia a Tigres para avanzar a la semifinal. Sin dudas, un resultado que nadie esperaba ya que, a lo largo de la fase regular, jugó con el control de la pelota, mientras que en Nuevo León decidió regalar el balón.

Tras lo sucedido en la ida, la gran pregunta que surge es qué tipo de planteo va a realizar Gabriel Milito con Chivas para dar vuelta la historia ante Tigres. Es un hecho que va a ir a buscar los resultados y la duda que surge es si realizará un cambio, por lo que se especulaba con la titularidad de Hugo Camberos.

Hugo Camberos sería suplente en la vuelta ante Tigres

A falta de cinco días para que se juegue el partido, José María Garrido reveló que el plan del entrenador argentino con el canterano es que se termine de recuperar de las molestias musculares que lo dejaron fuera de la ida. Según el periodista de Claro Sports y Fox Sports, el futbolista podría estar en el banco de suplentes.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.