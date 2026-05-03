Las Chivas de Guadalajara quedaron contra las cuerdas en el Clausura 2026 de la Liga MX luego de la derrota por 3-1 frente a Tigres UANL en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Liguilla. Con ese marcador, el Rebaño Sagrado está obligado a salir con todo en busca de la remontada en el Estadio Akron. Un nombre que puede ser importante en ese sentido es el de Hugo Camberos.

La joya rojiblanca de 19 años no pudo participar en el Volcán por culpa de una molestia muscular, pero en medio de tantas bajas obligadas, sin dudas es un jugador que puede cambiar la ecuación en el ataque rojiblanco. Se estima que Camberos estará en condiciones para el choque de vuelta, donde sus características pueden ser importantes para empujar contra la portería de Nahuel Guzmán.

Ya sea por banda izquierda o derecha, Camberos es uno de los jugadores más verticales y con mejor uno contra uno en la plantilla de Chivas. En un escenario donde Tigres podría replegar y juntar líneas cediéndo la iniciativa, hará falta desequilibrio y regate, algo que el canterano podría aportar para amenazar a Tigres y generar ocasiones.

En este Clausura 2026 de la Liga MX, Camberos apenas registró 173 minutos de juego, con un saldo de dos goles: uno en la goleada sobre León y otro contra Puebla, en ambos triunfos por 5-0. Sin embargo, sus participaciones siempre fueron ingresando desde la banca y aún no ha registrado titularidades en lo que va del semestre.

Chivas perdió profundidad de plantilla con las bajas por la Selección Mexicana

El contratiempo para Gabriel Milito y compañía está sin dudas en la cantidad de elementos importantes que perdió, algunos de ellos en el ataque, como Armando González, goleador del equipo, o Roberto Alvarado, uno de los mejores generadores de juego que tiene el Rebaño. Con ese contexto, los relevos que ingresaron ante Tigres fueron Yael Padilla y Sergio Aguayo, quienes casi no han sumado minutos en el Clausura 2026, al igual que otras variantes como Jonathan Pérez o el juvenil Hugo Mata.