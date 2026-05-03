Ayer por la noche el Guadalajara no marcó la diferencia ante un rival complicado como Tigres por el Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Estadio Universitario, Gabriel Milito implícitamente señaló que él es el gran culpable de esta derrota ya que planteó defender la ventaja de reglamento y en especial por el gol de Ricardo Marín.

Sin dudas Óscar Whalley, José Castillo y Diego Campillo quedaron señalados como los culpables de los primeros dos goles que recibió el Guadalajara. Sin embargo, hubo una postura desde la banca en la que se buscó respetar demasiado al rival cuando no había una ventaja en el marcador.

Tras el partido, Gabriel Milito confirmó, implícitamente, que él es el culpable de esta derrota porque su idea de juego era defender una ventaja deportiva por tabla general de posiciones y el gol de Ricardo Marín. “Quisimos intentar controlar el trámite del juego con una posición más de espera por la ventaja y también porque Tigres es un equipo que cuenta con individuales muy buenas, que es muy bueno atacando en espacios reducidos, pero sobre todas las cosas es muy bueno atacando en espacios grandes”, comentó el inicio de la conferencia de prensa.

Gabriel Milito habló del partido que planteo Chivas frente a Tigres. (Foto: IMAGO7)

Sin dudas este error se vuelve a repetir por parte del técnico argentino en Chivas cuando tiene partidos importantes y sus alineaciones buscan respetar a rivales con mayor experiencia y calidad como sucedió ante Cruz Azul y Toluca en el Clausura 2026. A su vez, en la Liguilla del Apertura 2025 ni bien logró la ventaja con Cade Cowell se replegó para jugar al contragolpe.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.