Chivas Femenil vuelve a tener acción esta noche cuando visite a Pachuca en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. En la previa al duelo en el Estadio Hidalgo, conoce qué resultado necesita el Guadalajara para avanzar a la Semifinal de la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

En el Estadio Akron, el equipo de Antonio Contreras dio un golpe sobre la mesa debido a que se impuso por 2-1. Alicia Cervantes abrió el marcador con un golazo de larga distancia para convertirse en goleadora histórica del Rebaño Sagrado, mientras que Jasmine Casárez amplió la diferencia en el segundo tiempo. Por su parte, Pereyra marcó el descuento con un penal polémico.

Tras lo sucedido en Guadalajara, Chivas Femenil necesita ganar o empatar por cualquier tipo de marcador para avanzar a la Semifinal de la Liguilla. Cabe destacar que una derrota por la mínima diferencia hará avanzar a Pachuca ya que, de terminar en igualdad el resultado global, avanza el equipo que finalizó mejor en la tabla general de posiciones.

¿A qué hora se juega la vuelta de Pachuca vs. Chivas Femenil?

La vuelta entre Pachuca y Chivas Femenil por los Cuartos de Final de la Liguilla comienza a las 21:10 del Centro de México en el Estadio Hidalgo. El partido se podrá ver por Fox Sports y Tubi, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el partido.